Kittel sprint naar winst in etappe een van de Ronde van Californië

Marcel Kittel heeft in de Ronde van Californië de eerste etappe gewonnen. De Duitser van Quick-Step Floors was in de massasprint de snelste voor Peter Sagan en Elia Viviani. Kittel is ook de eerste leider van het algemeen klassement.

Floris Gerts was een van de vroege vluchters. De renner van Bmc had Jonathan Clarke, Charles Planet en Ben Wolfe. Op tien kilometer van de streep werden de vluchters gegrepen. Gerts won nog wel de eerste tussensprint, waardoor de Nederlander na de eerste etappe vierde staat in het algemeen klassement.

Katusha-Alpecin trok de sprint vroeg aan voor Alexander Kristoff, maar Kittel ging er makkelijk overheen. De sprinter van Quick-Step Floors won overtuigend de sprint voor Peter Sagan en Elia Viviani. Beste Nederlander in de sprint was Wouter Wippert met een negende plaats.