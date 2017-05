Verstappen: "Gigantische stap voorwaarts gemaakt"

Red Bull Racing kende een prima kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje. De renstal zag coureurs Max Verstappen en Daniel Ricciardo op de vijfde en zesde plek eindigen. Niet heel bijzonder, maar het gat was met dank aan de nieuwe updates aanzienlijk kleiner dan in voorgaande races en dat geeft de burger moed.

"We hebben vandaag absoluut een stap voorwaarts gemaakt", reageerde een opgetogen Verstappen. "Vanwege de updates waren we tot de kwalificatie wat aan het zoeken naar de balans, maar in de kwalificatie zelf hadden we dat perfect voor elkaar. Dit is verreweg de beste auto waar ik dit seizoen in heb gereden, dus ik ben erg blij. Het was een goede kwalificatie."

Ook Renault komt nog met een upgrade en dus zit er naast een beter chassis ook nog een betere motor in voor Red Bull. "We hadden anderhalve seconden achterstand en dat is nu nog zes tienden, dat is een gigantische stap. Nu moeten we natuurlijk blijven werken en afwachten wat er met de motor gaat gebeuren. Daar hebben we geen controle over, maar er heerst een positief gevoel bij ons."

Verstappen heeft in elk geval zin in de race. In Rusland was dat voor hem niet bepaald boeiend: zowel voor als achter hem had hij veel ruimte en dus was het maar saai. "In de race zijn we doorgaans wat sterker, dus we zullen zondag zien wat er mogelijk is. Het is nog wel een beetje vroeg om dat nu al te zeggen."