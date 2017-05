Voorbeschouwing UFC 211: spektakel verzekerd

UFC 211 is misschien wel hét MMA-gala van 2017 waar tot nu toe het meest naar uitgekeken wordt. We zijn dit jaar al verwend met een aantal mooie gala's, maar UFC 211 is wel erg goed in elkaar gezet. Zaterdagnacht zullen we twee titelgevechten zien, gaat Demian Maia proberen om eindelijk dat titelgevecht op te eisen en zullen Frankie Edgar en Yair Rodríguez ongetwijfeld een gooi doen voor het gevecht van het jaar.

Stipe Miočić vs Junior dos Santos

Deze strijd om te titel in het zwaargewicht is een herhaling van hun gevecht uit 2014, toen gigant Dos Santos tijdens UFC on FOX 13 een zwaarbevochten overwinning behaalde op de huidige kampioen in een gevecht wat toen terecht beloond werd met het predicaat Fight of the Night.



Miocic vs Dos Santos promo (Bron: Youtube)

Op papier zijn beide heren gelijk aan elkaar, beiden zijn even lang, zijn even zwaar en beide vechters houden het gevecht ook liever staande en zijn gezegend met razendsnelle vuisten. De Braziliaan is de meer ervaren vechter en technisch wat beter onderlegd dan Miočić, die dan weer kan putten uit een prima arsenaal aan worstelkwalliteiten en een optimaal cardio. Dos Santos zal z'n verdediging dan ook op orde moeten hebben.

Dos Santos heeft in het vorige gevecht laten zien dat hij Miočić qua aantallen stoten kan overtreffen en de kin van Cigano lijkt soms wel van graniet. Miočić heeft echter laten zien dat hij een enorme KO-kracht in zijn vuisten heeft, want zijn laatste vier partijen zijn allemaal gewonnen door de tegenstander bewusteloos op het canvas te krijgen. Het is nog maar de vraag of het graniet in de kin van JDS bestand is tegen het staal in de vuisten van de brandweerman uit Ohio.

Kampioen Miočić is de favoriet bij de bookmakers en mocht hij dit gevecht winnen, dan evenaart hij het record van meeste titelverdedigingen bij de zwaargewichten. Dos Santos zal zijn beste kickboksen van stal moeten halen om de kampioen te verslaan en de kampioensgordel weer voor het eerst sinds 2012 om te mogen doen.

Johanna Jędrzejczyk vs Jéssica Andrade

Kampioene JJ is in haar gewichtsklasse al een aantal jaar ongenaakbaar. De spectaculaire vechter slaat de ene na de andere opponent de octagon door en haar snelheid is menig tegenstander teveel. Veel dingen zijn onzeker in het leven, maar een overwinning van de Poolse UFC-koningin is toch wel een veilige gok. Op dit moment is zij nog ongeslagen in haar carrière en in de UFC heeft ze inmiddels zeven partijen genadeloos gewonnen en dat zonder de KO-kracht die we graag zouden zien. Het sloopwerk wat JJ gedurende vijf ronden laat zien, is echter altijd een lust voor het oog.

De Braziliaanse Andrade is de eerste tegenstander van JJ die de bookmakers zenuwachtig zal maken, zeker sinds zij in een lagere gewichtsklasse is gaan vechten en daar de ene na de andere overwinning behaald. Ze is enorm snel en landt per wedstrijd nóg meer stoten dan de kampioene, maar Andrade's achilleshiel is en blijft haar verdediging. Ze laat zich simpelweg te vaak slaan en dat kan tegen een gretige JJ funest zijn. Een tweede voordeel voor Andrade zijn haar worstelkwaliteiten. Als zij sterk genoeg is om de Poolse op de grond te krijgen, dan kan het hele verhaal een heel ander einde krijgen dan verwacht. Een scenario dat niet helemaal ondenkbaar is, gezien JJ niet bekend staat om haar snelle voetenwerk en moeite zal hebben de snelle Adrade te ontwijken.

Demian Maia vs Jorge Masvidal

De 39-jarige Maia is meer klaar dan ooit om een gooi naar de titel te doen in de weltergewichtsklasse tot 170 pond. In deze loeizware gewichtsklasse neemt de als derde geplaatste Maia het op tegen de Amerikaan Masvidal, de nummer vijf van de plaatsinglijst. Maia heeft de beste kansen op een titelgevecht tegen kampioen Tyron Woodley, mits hij van Masvidal kan winnen. Dat zou dan zijn zevende opeenvolgende overwinning zijn, een indrukwekkend aantal in deze gewichtsklasse.



Maia vs Masvidal (Foto's: Getty images)

Maia is een prima worstelaar en hij zal het gevecht maar al te graag naar de grond willen brengen. Masvidal daarentegen zal zijn bokservaring moeten gebruiken om uit het bereik van Maia te komen. Vijftig procent van Maia's overwinningen zijn tot stand gekomen doordat de tegenstander af moest kloppen en in de laatste vier gevechten liet Maia er geen twijfel over bestaan dat zijn verwurgingen levensgevaarllijk zijn, met drie overwinningen via rear-naked choke. Masvidal zal op zijn hoede moeten zijn, of Maia snel KO slaan.

Frankie Edgar vs Yair Rodríguez

Groot talent Rodríguez neemt het op tegen de enorm ervaren Edgar. Edgar vecht al sinds 2007 in de UFC en de voormalig kampioen vecht nog steeds bij de top. Een gevecht voor de interim-titel in het vedergewicht werd vorig jaar verloren van MMA-superster Jose Aldo, maar sinds 2013 rijgt de Amerikaan de ene na de andere overwinning aaneen. Er is eigenlijk heel weinig mis met de vechter Edgar en zowel staand als op de grond is de agressieve The Answer levensgevaarlijk.



Yair 'Pantera' Rodríguez (Bron: Youtube)

De zeer atletische Mexicaan Rodríguez, winnaar in 2014 van reality show The Ultimate Fighter: Latin America, is nog ongeslagen in de UFC. Pantera heeft vooral naam gemaakt door begin dit jaar de terugkeer van MMA-legende B.J. Penn op een spectaculaire manier te dwarsbomen. Met Edgar krijgt hij voor het eerst een tegenstander van kampioensformaat en na dit gevecht zal blijken waar de Mexicaan werkelijk toe in staat is. Het zal ongetwijfeld een spectaculair gevecht worden, waarbij de ervaring van Edgar of het technisch vernuft van Rodríguez de doorslag kan geven.

Overig programma:

Krzysztof Jotko vs. David Branch

Eddie Alvarez vs. Dustin Poirier

Chas Skelly vs. Jason Knight

Marco Polo Reyes vs. James Vick

Jessica Aguilar vs. Cortney Casey

Jared Gordon vs. Michel Quinones

Chase Sherman vs. Rashad Coulter

Gabriel Benítez vs. Enrique Barzola

Joachim Christensen vs. Gadzhimurad Antigulov

UFC 211: Miocic vs Dos Santos 2 wordt gehouden op zaterdag 13 mei in het American Airlines Center te Dallas, Texas. Fox Sports zend het hoofdprograma uit op betaalkanaal zes en de uitzending begint op zondagochtend om 4:00 uur. De voorbeschouwing rond dit gala begint echter al om 1:15 uur met het uitzenden van het titelgevecht tussen Miocic en de Nederlander Alistair Overeem.