'Fan' jat bidon van fiets Girorenner tijdens beklimming Etna heywoodu 12-05-2017 00:13 print

Je hebt wielerfans en je hebt mensen die gewoon een tikkeltje te ver gaan. In die laatste categorie vinden we iemand die zich dinsdag op de Etna had gepositioneerd. Groot nieuws is het uiteraard niet, maar we vonden het toch een opvallend momentje.

Het Giropeloton beklom de vulkaan dinsdag in de vierde etappe, die op de Etna eindigde. Niet elke fan was er echter om zijn favorieten aan te moedigen, zo blijkt uit onderstaande foto, die donderdag op social media verscheen.

We zien de Tsjech Michal Schlegel van de Poolse procontinentale ploeg CCC. We zien ook een iets te enthousiaste 'fan', die geen zin heeft om te wachten tot een renner een lege bidon zijn kant op gooit. Hij stapt dan ook maar gewoon de weg op en jat de bidon rechtstreeks van Schlegel's fiets.