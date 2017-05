Pöstlberger na verrassende zege in Giro: "Eigenlijk was het toeval"

P÷stlberger na verrassende zege in Giro: "Eigenlijk was het toeval" heywoodu 06-05-2017 09:03 print

Wielrenner Lukas Pöstlberger won vrijdag verrassend de eerste etappe in de Giro d'Italia. De Oostenrijker van BORA-hansgrohe kwam als onderdeel van de sprinttrein op kop in de laatste kilometer, maar zag dat hij een gaatje achter zich had en reed zo naar de zege.

"Ik ben heel blij en tevreden, het is natuurlijk de grootste zege uit mijn carrière", jubelde Pöstlberger tegenover Oostenrijkse media. "Heel mooi, maar eerlijk gezegd was het gewoon toeval. We gingen voor een sprint, maar via de teamradio hoorde ik dat ik het alleen kon proberen. Dat heb ik dan maar gedaan en het lukte...dat was een beetje overweldigend", aldus de 25-jarige Oostenrijker, die zaterdag in de roze leiderstrui mag vertrekken. "Dat is ook ongelooflijk."

"Zo was het allemaal niet gepland, maar goed, dat hoort bij het wielrennen. Ik voelde me goed en het ging lekker toen ik op kop reed, maar 700 meter voor de finish was ik toch wel verbaasd dat ik nog niemand voorbij had zien komen. Uiteindelijk kwam er helemaal niemand langs en won ik", zegt Pöstlberger, die aangeeft van zijn teamgenoot, wereldkampioen Peter Sagan, geleerd te hebben om vooral gewoon plezier te hebben in de sport.

Naast de leiderstrui heeft de Oostenrijker ook de truien voor het punten- en jongerenklassement in zijn bezit. "Dat is allemaal wel veel om te bevatten. Ik ga misschien een paar weken en een goed glas wijn nodig hebben om me te realiseren hoe gaaf dit eigenlijk is." Teamgenoot Cesare Benedetti heeft overigens de bergtrui in handen, volgens het team de eerste keer in de geschiedenis dat een ploeg alle truien tegelijk in het bezit heeft.