Schaatser Bøkko breekt enkel bij salto

Schaatser Havard Bøkko heeft heeft zijn rechterenkel gebroken toen hij een achterwaartse salto wilde maken. De dertigjarige Noor kwam bij de landing verkeerd terecht.

Het ongeluk gebeurde een aantal weken geleden en de Noor is inmiddels geopereerd. De voorbereiding op het olympische seizoen loopt enige vertraging op. "Ik heb zulke salto's wel vaker uitgevoerd maar deze keer ging het mis", aldus Bøkko.

"Ik was volop aan het trainen en dan gebeurt dit", zegt de teleurgestelde Bøkko. "Ik sprong, maar kreeg geen grip bij de landing. Ik had direct door dat de enkel was gebroken."