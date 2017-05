Google is al een poosje bezig met een compleet nieuwe design voor YouTube en vanaf dinsdag kunnen geïnteresseerden met een vroege versie van de interface aan de slag. De nieuwe vormgeving past helemaal in de Material Design-stijl van Google en er is naast de traditionele witte lay-out ook een zwarte versie geïntroduceerd.

Volgens Google geeft de donkere interface je een wat rustigere vormgeving en komen kleuren in video's beter tot hun recht. Het nieuwe design is trouwens niet exclusief voor de desktop, Google belooft het ook uit te rollen naar de verschillende mobiele versies van YouTube.

Voor ontwikkelaars is het interessant dat de nieuwe vormgeving op een compleet nieuw fundament is gebouwd: Polymer. Door dat nieuwe framework moet het in de toekomst makkelijker worden om nieuwe ontwikkelingen door te voeren.



YouTube op zwart (Foto: BuzzT)