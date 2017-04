Joshua mept Klitschko knock-out in fantastisch gevecht heywoodu 30-04-2017 00:25 print

Bokser Anthony Joshua heeft zaterdag in een fantastisch gevecht gewonnen van Wladimir Klitschko. De 27-jarige Brit verdedigde zo voor negentigduizend fans in een uitverkocht Wembley in Londen met succes zijn zwaargewichttitel bij de IBF, terwijl hij de vacante titels bij de WBA en IBO in handen nam.

Het ging hard tegen hard in Londen en al snel was duidelijk dat de 41-jarige Klitschko nog altijd in topvorm verkeerde. Nadat Tyson Fury hem eind 2015 de eerste nederlaag in vele jaren bezorgde was de Oekraïner niet meer in actie gekomen, maar tegen Joshua haalde hij toch weer alles uit de kast.

De vijfde van maximaal twaalf ronden werd een ongeëvenaard spektakel. Joshua opende er vol de aanval en sloeg Klitschko de touwen in. Dr Steelhammer leek zwaar aangeslagen en kreeg acht tellen van de scheidsrechter, maar kon verder. Sterker nog, hij kwam weer helemaal terug en deelde ongenadig hard uit aan Joshua, die op zijn beurt bijna knock-out in de touwen hing en ook tegen de vlakte ging, maar ook hij kon verder.

Na de spectaculaire vijfde ronde werd het even wat minder, aangezien beide mannen een beetje bij moesten komen. Zo kabbelde het gevecht voort, waarbij Klitschko langzaam maar zeker het initiatief over leek te nemen. In ronde elf ging het echter helemaal anders: Joshua sloeg Klitschko nog eens hard tegen de grond, waarna de oud-kampioen van scheidsrechter David Fields de kans kreeg om terug te komen.

Dit keer lukte dat nauwelijks langer dan een paar seconden, want na nog een keer tegen de touwen geslagen te zijn was het toch echt voorbij. Joshua sloeg nog één keer vol in op de Oekraïner en daarmee beëindigde de scheidsrechter het gevecht.

Voor Joshua was het zijn negentiende gevecht sinds hij na het behalen van olympisch goud in 2012 prof werd en door de (technische) knock-out heeft hij nu alle negentien gevechten op (T)KO gewonnen.

De elfde ronde, waarin Klitschko definitief het onderspit dolf (Bron: YouTube)