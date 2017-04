Medische klachten door stress is een dankbaar onderwerp voor onderzoekers, alleen dringt het niet echt tot ze door dat ze zelf ook risico lopen. Zo krijgen onderzoekers die bezig zijn met hun promotie vaak lange tijd zoveel stress te verduren, dat ze gezondheidsklachten krijgen en (tijdelijk) uitvallen.

Dat is slecht voor de promovendus, voor de wetenschap en voor de economie. Als een promovendus definitief afhaakt, is het geld weggegooid. Om hoeveel mensen het precies gaat, is onduidelijk. Hoog tijd dus voor een landelijk onderzoek, bepleit het Promovendi Netwerk Nederland (PNN).

"Een onderzoeksprogramma hiervoor staat bij de universiteit in Leiden in de steigers, maar er moet tijd en geld voor worden vrijgemaakt", zegt woordvoerder Rolf van Wegberg van de belangenorganisatie. Hij hoopt dat de universiteiten en de wetenschappelijke instituten KNAW en NWO hiermee over de brug komen.

Klachten

Onderzoek in België toont aan dat de helft van de promovendi met psychische klachten kampt. Van Wegberg vindt dat schokkend en denkt dat dit in Nederland niet veel anders is. "Maar op wat kleine rapporten na, blijft het vaak bij individuele verhalen."

Volgens Van Wegberg staan promoverende onderzoekers onder grote druk. "Ze moeten hard en lang werken, het werk is nooit af, ze hebben weinig vrijheid, er is veel bureaucratie en de druk om te publiceren is groot. Ook zijn ze vaak bang hun contract kwijt te raken", zegt hij.

Wat hem betreft moet de wetenschappelijke wereld snel en serieus aan de slag met de stress en de gevolgen. "De druk op promovendi is van alle tijden, maar het is echt niet gezond om zo verder te gaan."



'Onderzoek medische klachten van promovendus' (Foto: ANP)