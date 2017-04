Link verdubbelt NPC door duwen PoeHao 16-04-2017 23:22 print

In The Legend of Zelda: Breath of the Wild kom je op meerdere locaties een rondreizende minstreel tegen genaamd Kass. YouTuber Nesis ontdekte dat als je tegen bepaalde NPC’s zoals Kass duwt, ze ook echt van positie veranderen. Het leek hem erg leuk om net zolang te duwen dat Kass oog in oog stond met .. zichzelf. Natuurlijk is er een filmpje van en voor het kijkgemak is alles redelijk versneld.