Red Bull wil verbod op T-wing

Red Bull Racing wil dat de T-wing in de Formule 1 verboden wordt. Directe aanleiding hiervoor is dat bij Mercedes-coureur Valtteri Bottas het ding voor de tweede maal afbrak. Dit keer reed Max Verstappen er overheen, waarna zijn Red Bull forse schade opliep en hij een deel van de tweede vrije training in Bahrein moest missen.

Verstappen had niet verwacht dat een vleugeltje zoveel schade aan kon richten. "We moesten de hele bodemplaat vervangen, dus de schade was erg groot. Dat had ik niet verwacht. Niet ideaal, want ik heb daardoor een lange run minder kunnen doen. Een beetje ongelukkig dus, denk ik."

Waar de Nederlander nog mild was, was zijn teambaas Christian Horner furieus. "Ze moeten verboden worden, absoluut. We moeten eraf. Ik vrees dat ze niet verboden gaan worden omdat ze nu van een auto vallen. Zo happig op een verbod erop is Charlie niet, maar de T-wings zien er verschrikkelijk uit en zijn dus ook gevaarlijk. Dit incident staat niet op zichzelf, we hebben eerder gezien dat ze van auto's vielen. Mensen denken wellicht dat we voor eigen parochie preken omdat we zelf geen T-wing hebben, maar daar heeft dit niets mee te maken. Ik vind gewoon dat het er niet uitziet."