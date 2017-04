Colbrelli sprint makkelijk naar zege in de Brabantse Pijl H.Vviv 12-04-2017 18:48 print

Sonny Colbrelli heeft de Brabantse Pijl gewonnen. De Italiaan ging op vijftig kilometer van de streep mee in de beslissende aanval en klopte in de sprint de titelverdediger Petr Vakoc en de Belg Tiesj Benoot. Bert-Jan Lindeman werd met een vijfde plaats de beste Nederlander.

Meteen na de start kozen vijf renners voor de aanval: Jacques Janse Van Rensburg (Dimension Data), Adam Blythe (Aqua Blue Sport), Lorenzo Rota (Bardiani-CSF), Zak Demptser (Israël Cycling Academy) en Christophe Masson (WB-Veranclassic). Het vijftal zou een maximale voorsprong van vijf minuten krijgen van het peloton.

Op de plaatselijke rondes (drie van 23 kilometer) werden de vluchters gegrepen door het peloton. Met nog vijftig kilometer te gaan kozen dertien renners de aanval: Dries Devenyns, Laurens De Plus, Benoot, Stijn Devolder, Victor Campenaerts, Lindeman, Grega Bole, Colbrelli, Janse Van Rensburg, Toms Skujins, Pierre-Luc Périchon, Christopher Juul Jensen en Silvan Dillier.

Op achttien kilometer ging Bryan Coquard in de tegenaanval. De Fransman kreeg Michael Matthews en Philippe Gilbert met zich mee, waardoor het wat stilviel in de groep van de favorieten. Met nog tien kilometer had de kopgroep nog een voorsprong van dertig seconden voorsprong op het peloton.

Op laatste helling van de dag werd er in het peloton opnieuw gedemarreerd door Tosh Van der Sande. Tim Wellens nam het over van zijn ploeggenoot en kreeg Vakoc met zich mee. Met zijn tweeën maakte ze de sprong naar voren en konden op één kilometer van de streep de aansluiting maken. In de sprint won Colbrelli makkelijk de sprint voor Vakoc en Benoot.