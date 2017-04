Wolff: "Wehrlein brak nekwervel bij crash"

Pascal Wehrlein heeft aan de onschuldig ogende crash tijdens de Race of Champions in Miami een veel zwaardere blessure overgehouden dan tot nu toe bekend was. Mercedes-motorsportbaas Toto Wolff onthulde aan het Duitse RTL dat het geluk was dat de jonge Duitse Sauber-coureur niet nog zwaarder gewond is geraakt.

Wolff: "Bij de crash brak Pascal een nekwervel. Hij heeft geluk gehad dat het daarbij is gebleven. Hij kon wekenlang weinig doen omdat hij een nekbrace moest dragen. Hierdoor kon hij wekenlang niet trainen en ontbrak het hem aan kracht om de auto goed te kunnen besturen."

"Het was een verstandig besluit om niet te racen in Australië, iets dat hij met Monisha (Kaltenborn, teambaas van Sauber, red.) en ik al besproken had. Begin deze week vond eenzelfde discussie plaats en we hadden Pascal kunnen dwingen om naar China af te reizen. Dan zou hij geracet hebben, een jetlag hebben en zou daarna naar Bahrein zijn gereisd. Dat was bepaald niet ideaal."

"In plaats daarvan hebben we besloten om hem tien dagen training te geven om hem in conditie te krijgen voor het besturen van de auto. Dan kan hij in Bahrein volledig geprepareerd aan de start verschijnen."