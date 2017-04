Gewonden bij steekpartij in Jeruzalem

Een man heeft zaterdagmiddag meerdere mensen neergestoken in Jeruzalem. De vermeende dader is doodgeschoten, meldden Israëlische media. Het zou gaan om een zeventienjarige Palestijn.

Volgens de politie stak de tiener op straat twee mensen neer. Hij probeerde zich daarop tevergeefs te verbergen in een gebouw. Toen de politie hem vond, ontstond naar verluidt een worsteling waarbij een agent gewond raakte. Daarop opende een andere politieman het vuur.

De twee neergestoken burgers raakten volgens de hulpdiensten lichtgewond. De agent zou er slechter aan toe zijn. De slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

#PalestinianTerrorist killed after stabbing 2 civilians and policeman outside Damascus Gate in Jerusalem. pic.twitter.com/ROcVF5Xy5B