Mercedes zet Formule 1-auto op dieet

Het Formule 1-team Mercedes wil het gewicht van haar 2017-bolide reduceren. Daarom moet gekeken worden hoe de auto onder het minimumgewicht van 728 kilogram (auto en coureur samen, red.) kan duiken. Nu zitten de auto's van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas er naar verluidt nog iets boven.

Mercedes verloor de race in Australië volgens Hamilton door het iets te hoge bandenverbruik, maar ook het gewicht speelt een rol. Doordat er van de motorcomponenten dit seizoen per coureur maar vier beschikbaar zijn moest alles meer robuust gemaakt worden, waardoor de aandrijflijn zwaarder is geworden. Ook de veel hogere krachten die de bolide krijgt te verwerken hebben voor een gewichtstoename gezorgd.

Daarom lijkt de Mercedes boven de 728 kilogram te zitten, wat nadelig voor de rondetijden is. De teams zitten echter graag een stuk onder dit minimum, zodat ze met ballast kunnen spelen om de bolide beter in balans te krijgen.

Auto Motor und Sport stelt dat de Benz vijf kilogram te zwaar is, al wilde motorsportbaas Toto Wolff dit niet bevestigen. "Ik wil er niet te veel op ingaan, maar het is een gebied waarop wij ons kunnen verbeteren. Met de nieuwe reglementen en de grootte van de auto's moet je een balans zien te vinden tussen gewicht en prestaties. Dat proces gaat constant door."

Niet alleen Mercedes worstelt met het gewicht, want de Red Bull zou naar verluidt precies op de 728 kilogram zitten dankzij de 2016 MGU-K van Renault. Deze is vijf kilogram zwaarder dan het 2017-model waar nog op gewacht wordt. Het is ook een reden dat de renstal uit Milton Keynes niet een erg complexe ophanging gebruikt. De Force India zit al onder de limiet, maar wil nog verder afslanken.