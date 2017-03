Zaak Kitty-liedje Big Bang Theory afgewezen Danny 29-03-2017 20:42 print

De makers van de populaire sitcom The Big Bang Theory kunnen het liedje Soft Kitty gewoon blijven gebruiken in hun serie. Een rechter in New York heeft een zaak over het mogelijk onrechtmatige gebruik ervan afgewezen, meldt The Wrap.

De dochters van een dichteres hadden eind 2015 producent Warner Bros. voor de rechter gesleept vanwege het versje, dat in de serie dikwijls wordt gezongen voor het personage Sheldon als hij ziek is.

Edith Newlin bedacht in 1937 de tekst van het liedje. Haar dochters eisten een vergoeding van Warner voor het gebruik ervan en wilden bovendien dat het liedje niet meer te horen zou zijn in de serie. Het liedje wordt al jaren gebruikt in de comedyserie en er is zelfs speciale Soft Kitty-merchandise.