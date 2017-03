'Nederland moet sorry zeggen tegen Turkije'

De aanhouding van de twee Turkse diplomaten bij de rellen in Rotterdam was mogelijk in strijd met het verdrag van Wenen. Dit beweren bronnen van de Nederlandse en Turkse overheid tegenover de volkskrant.

Bij de rellen werden de zaakgelastigde van de ambassade in Den Haag en de consul-generaal uit Deventer aangehouden. Volgens een Turkse bron wist de politie dondersgoed wie zij waren, aangezien ze hun diplomatieke passen konden overhandigen. Desondanks werden ze meegenomen naar het politiebureau. Volgens de Turkse bron zouden ze twee uur lang zijn vastgezet in een eenpersoonscel.

Een Nederlandse bron betwist dat, die beweert namelijk dat de diplomaten niet zijn aangehouden, maar zijn opgehouden, wat een juridisch verschil zou zijn. Pas op het bureau zou zijn gebleken dat de twee een diplomatieke pas hadden. Volgens de bron die betrokken was bij de operatie in Rotterdam zouden de twee wel een vorm van diplomatie status hebben, maar betekent dit niet automatisch dat ze onschendbaar zijn. Zo zou de consul uit Deventer buiten z’n ‘eigen stad’ minder aanspraak kunnen maken op diplomatieke rechten.

Geert-Jan Knoops, hoogleraar iinternationaal recht, geeft bij de Volkskrant aan dat Nederland beter gewoon zijn excuses aanbiedt aan Turkije. Het risico is anders dat Turkije de zaak aanhangig maakt en dan wel eens in het gelijk gesteld zou kunnen worden. Hij verwijst hierbij naar de zaak Borodin uit 2013. Toen werd de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken gesommeerd om namens Nederland excuses aan te bieden aan een Russische diplomaat. De beste man was door de politie in Den Haag opgepakt omdat hij zijn kinderen zou hebben mishandeld.



(Foto: ANP)