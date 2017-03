CL: Monaco knikkert Manchester City uit toernooi na mooie wedstrijd Redactie 16-03-2017 00:51 print

AS Monaco heeft net als in het seizoen 2014/15 de kwartfinales van de Champions League bereikt. Monaco bereikte twee jaar geleden ten koste van Arsenal de volgende ronde van de Champions League. Dit keer was met Manchester City opnieuw een Engelse club de tegenstander. City legde twee weken terug een sterke basis met een 5-3 overwinning.

De Fransen leunden op drie uitdoelpunten, maar waren allerminst van plan om de kat uit de boom te kijken voor die twee belangrijke thuisgoals. De Monegasken zetten gelijk druk op de ketel met een vroege goal van Kylian Mbappé. Toen even later Fabinho de score verdubbelde, lag Monaco in poleposition voor kwalificatie. Manchester City was duidelijk geschrokken, maar richtte zich op door een doelpunt van Leroy Sané.

De aanvaller profiteerde van een rebound en schoot hoog en hard de 2-1 binnen. City dacht alsnog de kwartfinales te bereiken, maar kwam van een koude kermis thuis toen Tiemoue Bakayoko een kwartier voor tijd de 3-1 maakte.