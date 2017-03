Henao wint Parijs-Nice met twee seconden

Sergio Henao is de winnaar geworden van Parijs Nice. De colombiaan hield na een spannende slotetappe twee seconden voorsprong over op Alberto Contador.

Contador wist voor aanvang van de etappe dat hij 31 seconden moest goedmaken en ging daarom al op vijftig kilometer van de streep in de aanval. Aan de voet van de slotklim, de Col d'Eze, had hij samen met zijn medevluchters 45 seconden voorsprong en was dus virtueel leider. Die voorsprong liep nog verder op naar de minuut en bovendien pakte Contador op de top nog twee bonificatieseconden. In de afdaling naar Nice kwam de achtervolgende groep met Henao echter langzaam dichterbij.

In de wetenschap dat er aan de finish nog cruciale bonificatieseconden te halen waren ging Contador er op twee kilometer van de streep vandoor. David De La Cruz kwam echter nog terug en klopte Contador in de sprint voor de ritzege. De tweede plaats leverde zes seconden bonus op dus moest Contador hopen dat de voorsprong groot genoeg was. De groep met Henao kwam echter 21 seconden later over de streep waardoor de renner van Sky de eindzege pakte.