Teamsprintsters winnen in Stavanger, Japan pakt eindzege heywoodu 12-03-2017 14:50 print

De Nederlandse schaatsters hebben tijdens de World Cup-finale in Stavanger de teamsprint gewonnen. Het was de eerste zege voor Nederland, nadat de Japanse ploeg in Nagano en Heerenveen won.

Japan startte in Stavanger zonder hun sterkste vrouw, Nao Kodaira, en dat gaf Nederland een uitstekende kans. Floor van den Brandt, Anice Das en Marrit Leenstra noteerden in de eerste van slechts twee ritten een tijd van 1:27,44 minuten, waar Japan in de tweede rit aan moest zien te komen.

Maki Tsuji, Erina Kamiya en Arisa Go slaagden daar echter niet in en waren een kleine halve seconde trager. Toch hielden ze genoeg over om de eindzege in het klassement te pakken.

World Cup-finale Stavanger - Uitslag teamsprint vrouwen: