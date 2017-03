Verstappen tweede op laatste testdag, Räikkönen snelste Peterselieman 10-03-2017 20:41 print

Max Verstappen heeft op de laatste testdag deze Formule 1-winter de tweede tijd gereden. De Nederlander kwam met de Red Bull op het circuit van Barcelona op de superzachte banden tot een tijd van 1.19,438. Probleemloos verliep de dag niet helemaal, want werkzaamheden aan de turbo zorgen ervoor dat hij op 71 ronden bleef steken.

Snelste man vandaag was Kimi Räikkönen die met de Ferrari met een tijd van 1.18,634 flink uithaalde. De Fin reed voorts 111 ronden, maar kwam richting het eind van de middag toch even stil te staan op het circuit. Ook Carlos Sainz (derde in 1.19,837), Sergio Perez en Lance Stroll draaien ruim 100 ronden.

Voor McLaren werd het wederom een dag vol tegenslagen. Fernando Alonso kwam tot slechts 43 ronden, doordat de auto tot tweemaal toe met elektronische problemen stil kwam te staan op het circuit. Ook Romain Grosjean kwam met de Haas tot tweemaal toe op de baan tot stilstand, maar hij ging toch nog 76 keer rond voordat een waterlekkage een eind aan zijn dag maakte.

De teams pakken na vandaag hun spullen in en reizen af naar Australië waar over twee weken de eerste Grand Prix van het nieuwe seizoen op het programma staat. Dan zal duidelijk worden hoe de verhoudingen tussen de teams daadwerkelijk zijn.

Uitslag

# Coureur Team Tijd Band Ronden 1 K. Räikkönen Ferrari 1:18.634 Supersoft 111 2 M. Verstappen Red Bull 1:19.438 Supersoft 71 3 C. Sainz Jr. Toro Rosso 1:19.837 Ultrasoft 132 4 V. Bottas Mercedes 1:19.845 Supersoft 53 5 L. Hamilton Mercedes 1:19.850 Ultrasoft 54 6 N. Hülkenberg Renault 1:19.885 Ultrasoft 45 7 S. Perez Force India 1:20.116 Ultrasoft 128 8 J. Palmer Renault 1:20.205 Ultrasoft 43 9 L. Stroll Williams 1:20.335 Soft 132 10 R. Grosjean Haas 1:21.110 Ultrasoft 76 11 F. Alonso McLaren 1:21.389 Ultrasoft 43 12 M. Ericsson Sauber 1:21.670 Ultrasoft 59 13 P. Wehrlein Sauber 1:23.527 Soft 42



Totaal coureurs week 2

# Coureur Team Tijd Band Ronden 1 K. Räikkönen Ferrari 1:18.634 Supersoft 164 2 S. Vettel Ferrari 1:19.024 Ultrasoft 324 3 V. Bottas Mercedes 1:19.310 Supersoft 304 4 L. Hamilton Mercedes 1:19.352 Ultrasoft 234 5 F. Massa Williams 1:19.420 Ultrasoft 311 6 M. Verstappen Red Bull 1:19.438 Supersoft 173 7 C. Sainz Jr. Toro Rosso 1:19.837 Ultrasoft 224 8 N. Hülkenberg Renault 1:19.885 Ultrasoft 164 9 D. Ricciardo Red Bull 1:19.900 Ultrasoft 217 10 S. Perez Force India 1:20.116 Ultrasoft 228 11 E. Ocon Force India 1:20.161 Ultrasoft 279 12 J. Palmer Renault 1:20.205 Ultrasoft 140 13 L. Stroll Williams 1:20.335 Soft 276 14 D. Kvyat Toro Rosso 1:20.416 Supersoft 177 15 K. Magnussen Haas 1:20.504 Ultrasoft 200 16 R. Grosjean Haas 1:21.110 Ultrasoft 172 17 S. Vandoorne McLaren 1:21.348 Ultrasoft 128 18 F. Alonso McLaren 1:21.389 Ultrasoft 89 19 M. Ericsson Sauber 1:21.670 Ultrasoft 246 20 P. Wehrlein Sauber 1:22.347 Ultrasoft 192



Totaal teams week 2