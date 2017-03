Brawn wil niet-kampioenschapsrace in Formule 1 Peterselieman 01-03-2017 23:21 print

Ross Brawn wil dat er in de toekomst weer een race op de Formule 1-kalender staat die niet meetelt voor het kampioenschap. Dit zei de directeur Motorsport van de Formule 1 tegen Sky Sports. In die extra race kan geëxperimenteerd worden met allerlei zaken.

De laatste jaren zijn af en toe experimenten gehouden in de Formule 1 om de show te vergroten. Een nieuw kwalificatieformat waarin telkens de langzaamste coureur afviel bleek geen succes te zijn. Om kritiek voor te zijn is voorzichtigheid geboden, zo vindt Brawn . "Als we het format van het raceweekend veranderen moeten we heel zeker weten dat we iets goeds doen. Mijn droom is om eens per jaar een race buiten het kampioenschap om te organiseren, waarin we nieuwe dingen kunnen proberen. Zo kan je variëren met het format, iets testen en het verbeteren. Je kan niet het risico nemen om tijdens een officiële race om het wereldkampioenschap ineens met iets nieuws te komen."

Hij uitte ook voorzichtige kritiek op de regels voor 2017 die beter op een meer rustige manier tot stand hadden moeten komen. "Misschien pakt het goed uit, daar duimen we voor, maar deze reglementswijzigingen zijn een mooi voorbeeld van iets waar de basisprincipes niet goed doorlopen zijn. Als het idee was om een einde te maken aan de dominantie van Mercedes, kan je redeneren dat je hiermee precies het omgekeerde bereikt. Een sterk team met veel middelen kan doorgaans goed omgaan met veranderingen. Het was naïef om te denken dat zoiets Mercedes aan het wankelen zou brengen. Het enige dat het Mercedes gebracht heeft, is misschien wel een voordeel."