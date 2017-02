De ontslagvergoedingen voor twee topmanagers van de Nederlandse Spoorwegen zijn de verantwoordelijkheid van het bedrijf zelf. Het is aan NS om verder toe te lichten hoe deze bedragen tot stand zijn gekomen.

Dat zegt minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) dinsdag in een reactie op de ophef over een ontslagvergoeding van bij elkaar bijna zes ton voor twee NS-managers. De bewindsman benadrukt dat hij als aandeelhouder van NS over de benoemingen en beloningen binnen de raad van bestuur en de raad van commissarissen gaat.

"Benoemingen en beloningen elders in de organisatie zijn een verantwoordelijkheid van de NS-directie, uiteraard binnen de normale standaarden van het arbeidsrecht", aldus de minister.



Minister: ontslagvergoedingen zaak van NS (Foto: ANP)

