McCabe wint tweede rit Ronde van Langkawi H.Vviv 23-02-2017 17:59 print

Travis McCabe heeft de tweede etappe van de Ronde van Langkawi gewonnen. De 27-jarige Amerikaan was de snelste in de massasprint. Ryan Gibbons neemt de leiderstrui over van Scott Sunderland

McCabe van United Healthcare was na een rit over 208 kilometer de snelste in de sprint voor de Italiaan Filippo Pozzato en de Zuid-Afrikaan Gibbons. Voor de 27-jarige Amerikaan is dit zijn tweede seizoenszege, nadat hij eerder de derde etappe van de Herald Sun Tour won.