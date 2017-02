'Mister TT' Jaap Timmer overleden

Jaap Timmer is gisteren na een kort ziekbed op 77-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Witten. Bij veel motorsportfans staat Timmer ook wel bekend als Mister TT. De naam Jaap Timmer was onlosmakelijk verbonden met het bekende TT circuit in Assen.

Timmer is van kleins af aan opgegroeid tussen de motoren. Zijn vader, Geert Timmer, was in de jaren twintig en dertig een van de deelnemers aan de Dutch TT op de Drenthse racebaan.

In navolging van zijn vader bekleedde Jaap Timmer diverse bestuursfunctie het TT circuit. Ook internationaal was de Drentenaar actief betrokken bij de motorsport. Zo is hij een aantal jaren voorzitter geweest van de federatie FIM, de wegracecommissie van de internationale motorsport. Ook was Mister TT was vanaf het begin betrokken bij de Stichting Vrienden van het TT Circuit Assen en is hij de afgelopen tijd de drijvende kracht geweest achter het nieuw op te zetten TT museum.