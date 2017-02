Renault presenteert F1-auto 2017

Het is dag twee van de week waarin alle Formule 1-teams hun auto's voor 2017 presenteren en dit keer is het de beurt aan Renault. Dinsdagmiddag wordt de Renault R.S.17 gepresenteerd in Londen, inclusief livestream. Deze is hieronder te zien, dus als jij ook benieuwd bent naar de nieuwe auto moet je je even door het zakelijke gemekker zien te worstelen, alvorens de auto gepresenteerd wordt.

De livestream van de teampresentatie van Renault (Bron: YouTube)

Update 16.04 uur

Het doek is van de auto gehaald en dus kunnen we de kleuren voor het eerst zien. Uiteraard veel geel, maar ook meer zwart dan vorig jaar. Wat ons betreft is het een geslaagd ontwerp, maar hoe denken de fans op FOK! erover?