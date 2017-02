Wasbeer lift 11 kilometer mee op vuilniswagen

Een wasbeer in de Amerikaanse staat Virginia maakte vrijdagmorgen (lokale tijd) de rit van zijn leven. Hangend aan een vuilniswagen.

Helena B. Evich, een verslaggeefster van Politico, zag door haar voorruit het dier hangen aan een trap aan de achterkant van het voertuig. Ze zette een foto van het dier op Twitter en belde met de verantwoordelijke vuilnisdienst. Die wist uiteindelijk de bestuurder van de truck telefonisch te bereiken, zo schrijft de nieuwssite ARLnow.com. Op het moment dat de bestuurder zijn wagen aan de kant zette in het verderop gelegen Falls Church, had de wasbeer al 11 kilometer hangend aan de ladder doorgebracht.

"Politieagenten arriveerden op de plaats van het voorval vlakbij Hillwood Avenue en probeerden de wasbeer te vangen", aldus een persbericht van de stad Falls Church. Het dier was de dienders echter te slim af en ontsnapte naar het meest dichtstbijzijnde park.

Het persbericht sluit af met de mededeling dat burgers niet verontrust moeten zijn als ze overdag een wasbeer zien, maar dat ze wel de gemeente kunnen bellen in het geval een wasbeer ziekteverschijnselen toont of "een lift op een voertuig neemt".

