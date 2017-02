Kaspersky: meeste ransomware komt uit Rusland Redactie 14-02-2017 22:19 print

Als een computer wordt gegijzeld, is de kans groot dat de daders uit Rusland komen. Van alle ransomware die rondgaat, komt driekwart uit Rusland, of in elk geval van Russisch sprekende cybercriminelen. Het gaat om 47 van de 62 ontdekte ransomware-families, aldus de Russische beveiliger Kaspersky dinsdag.

Volgens Kaspersky zijn er veel slimme goed opgeleide programmeurs in Rusland en de buurlanden. Zij hebben de laatste tijd veel geld verdiend, en kunnen dat investeren in nieuwe campagnes. Hun nieuwste doelen zijn financiële instellingen. Wie het internetbankieren van een bank helemaal platlegt, kan veel meer losgeld eisen dan mogelijk is bij een aanval op een individuele gebruiker.

Tien seconden

Kaspersky telde vorig jaar bijna 1,5 miljoen ransomware-aanvallen. Elke tien seconden wordt een menselijke gebruiker aangevallen en elke 40 seconden een bedrijf of organisatie. In totaal zijn er 54.000 verschillende varianten, die kunnen worden ondergebracht in 62 families. Ransomware is aantrekkelijk, omdat het gemakkelijk te bouwen en te verspreiden is en omdat er eenvoudig geld mee te verdienen is dankzij virtueel geld. Ze kunnen bovendien anoniem blijven, en dus buiten beeld van justitie. Er zijn nog geen grote rechtszaken tegen ransomware-verdachten geweest.

De adviezen van Kaspersky: zorg voor goede beveiliging, maak regelmatig back-ups en betaal niet.



Kaspersky: meeste ransomware komt uit Rusland (Foto: BuzzT)