LB: Chrissy Teigen heeft vieze vingers

Lekker belangrijk: Nieuws dat je absoluut niet wil missen!

Model Chrissy Teigen heeft een klein probleempje. Nadat ze zich te goed had gedaan aan wat snoep, heeft ze nu een groene duim en wijsvinger. De kleur komt er niet van af en zondagavond moet ze naar de uitreiking van de Grammy's in Los Angeles.

Het 31-jarige supermodel hield de groene vingers over aan het snoepgoed Fun Dip. ''Ik heb gisteravond Fun Dip met mijn vingers gegeten en ik ben bevlekt en de Grammy's komen eraan. Ik heb alles geprobeerd. Alsjeblieft, help", twittert ze bij een foto van een hand met een groene duim en wijsvinger.

De echtgenote van zanger John Legend staat er om bekend wel van snacken te houden. Vorig jaar at het supermodel zes hotdogs tijdens de Superbowl, bekende ze eerder. Ook was ze jurylid in het MTV-programma Snack-Off.

I ate fun dip with my fingers last night and I'm stained and Grammys are tomorrow. I've tried everything please help pic.twitter.com/Atr66KJcYo