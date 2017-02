Nooit grappig: Rookontwikkeling in crematorium

De brandweer in Hilversum werd vrijdagavond voor een opmerkelijke zaak opgeroepen: er was rookontwikkeling bij het crematorium Zuiderhof. Op zich geen opmerkelijke zaak, ware het niet dat de rook dit keer niet veroorzaakt werd door een crematie.

De rook werd veroorzaakt door een technisch defect. Wat er dan precies defect was, is niet bekend. Het pand is door de brandweer geventileerd. Overigens had de brandweer geen geluk tijdens de rit naar het crematorium: een hoogwerker botste onderweg tegen een andere auto aan. Hoewel zowel de hoogwerker als de auto beschadigd raakte, konden beide hun weg vervolgen na het ongeval.