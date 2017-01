De Canadese premier Justin Trudeau heeft zaterdag aangekondigd dat het land vluchtelingen zal blijven opnemen. Dit heeft de premier gezegd in reactie op het inreisverbod dat de Amerikaanse president Donald Trump vrijdag had afgekondigd voor zeven overwegend islamitische landen.

"Aan hen die vluchten voor vervolging, terreur en oorlog. De Canadezen zullen jullie verwelkomen, ongeacht je geloof. Diversiteit is onze kracht. #welkominCanada", schreef Trudeau op Twitter. In een tweede tweet toonde hij een foto van hoe hij een Syrische vluchtelinge welkom heette in 2015. Trudeau liet ook weten dat hij in gesprek wil met Trump over het succes van het Canadese vluchtelingenbeleid.

WestJet Airlines in Canada meldde zaterdag dat het een passagier mee terug had genomen van een vlucht naar de VS ten gevolge van het inreisverbod van Trump. De vliegmaatschappij liet niet weten uit welk land de passagier afkomstig was.



Trudeau: vluchtelingen wel welkom in Canada (Foto: ANP)