Ecclestone ontkent nieuwe eigen raceklasse

Voormalige Formule 1-baas Bernie Ecclestone ontkent de geruchten dat hij bezig zou zijn met het opzetten van een eigen raceklasse. De 86-jarige Engelsman wil niet opboksen tegen de Formule 1: "Ik ben trots op de F1, en zou wel gek zijn om het schade toe te brengen."

Nadat deze week de overname van de sport door het Amerikaanse Liberty Media rondkwam volgden al snel de geruchten dat Ecclestones positie ter discussie stond. Dit werd bevestigd door de vroegere teambaas zelf, en later ook door de nieuwe Formule 1-eigenaar die daarbij ook bekendmaakte dat de 63-jarige Amerikaan Chase Carey zijn opvolger wordt.

"De nieuwe eigenaren van de sport kunnen de administratie van het bedrijf op een andere manier uitvoeren dan dat ik deed", aldus Ecclestone tegenover persbureau Reuters. "Ik moest voor de grootst mogelijke winst voor de aandeelhouders zorgen, en ben jaloers op de luxe waarin Chase Carey verkeert. Hopelijk kunnen de fans waarderen wat Chase en co. allemaal van plan zijn."

Overigens mag de voormalig F1-eigenaar zich nog wel Erevoorzitter noemen, al vewacht hij daar weinig van zo vertelde hij eerder deze week: "Het is iets typisch Amerikaans. Ik heb trouwens ook geen idee wat het precies inhoudt." Ecclestone gaf overigens wel aan dat hij geen type is om achter de geraniums te gaan zitten, dus wellicht horen we in de toekomst toch weer iets van de Brit.