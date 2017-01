Pillars of Eternity 2: Deadfire bereikte al na 22 uur en 57 minuten het gewenste bedrag van 1.1 miljoen dollar. Ondertussen staat de teller alweer op 1.36 miljoen met nog 27 dagen te gaan. De originele Pillars of Eternity wist 4 miljoen dollar op te halen. De game moet al in 2018 uitkomen voor pc en Linux.