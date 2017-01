Doden en gewonden bij aanrijding van voetgangers in Melbourne

Een mafkees met een personenauto is vannacht ingereden op een groep voetgangers in het centrum van de Australische stad Melbourne. Bij de aanrijding zouden minstens drie doden en zo'n twintig gewonden zijn gevallen. Hoe de gewonden er aan toe zijn is nog niet duidelijk.

Volgens de politie van Victoria zou het geen terroristische aanslag betreffen maar had de aanrijding te maken met een steekpartij eerder op de dag. De politie wist de man met gepast vuurwapengeweld aan te houden. Over het motief van de dader is nog niets bekend gemaakt.

Volgens ooggetuigen zou de man vanuit zijn auto naar voorbijgangers in de straat hebben geschreeuwd. Na een aantal burnouts te hebben gemaakt reed de man rond 13.30 uur plaatselijke tijd op de voetgangers in. Onder de gewonden zouden zich meerdere kinderen bevinden.

#BREAKING @victoriapolice say three people have died and at least 20 injured in a 'deliberate' car crash in Melbourne's CBD. pic.twitter.com/DiAvgQ79FI — Sky News Australia (@SkyNewsAust) 20 januari 2017

Update 06.46 uur:

Een baby die in zijn kinderwagen door de maniak werd aangereden is aan de gevolgen daarvan overleden. Hiermee komt het aantal slachtoffers van deze aanrijding op vier.