Bob Seger brengt eerbetoon aan Glen Frey

Zanger Bob Seger heeft een eerbetoon opgenomen voor zijn overleden vriend Glenn Frey van The Eagles. Het was gisteren namelijk exact een jaar geleden dat Frey overleed. Seger en Frey hadden elkaar voor het eerst ontmoet in 1966 en waren daarna meer dan vijftig jaar bevriend. In het nummer 'Glenn Song', dat gratis te downloaden is vanaf de website van Bob Seger, kijkt de muzikant terug op dat moment dat de twee artiesten elkaar voor het eerst tegenkwamen.

You were young, you were bold.

And you loved your rock and soul.

You were strong, you were sharp.

But you had the deepest heart.

You showed the whole world what we knew.

There was no one quite like you.

Glenn Frey had in de zeventiger jaren diverse wereldhits met de band The Eagles, terwijl Bob Seger en zijn Silver Bullet Band in de hitlijsten te vinden waren met singles als 'Against The Wind' en 'Still The Same'. In een interview met het toonaangevende muziekblad Rolling Stone vertelt Bob Seger dat het idee voor het liedje 'Glenn Song' spontaan ontstond. "Het is niet de bedoeling dat het een hit gaat worden". Volgens de zanger stond het nummer er in slechts enkele takes perfect op.