Special Edition No Man's Sky valt hard tegen

Na alle sores rond No Man's Sky worden de oude wonden weer opengehaald. Fans van het eerste uur die meteen één van de slechts 10.000 Special Explorer Edition bestelden à $150,- zijn bijzonder teleurgesteld over hun aankoop. Hoofdontwikkelaar Sean Murray heeft nog niet gereageerd.

De Special Explorer Edition is deze week pas aangekomen bij hun kopers. Dat is ruim vijf(!) maanden na de (teleurstellende) release van No Man’s Sky. Hierboven zie je wat de klanten naast de game zelf is beloofd: een handgeschilderd ruimteschip van gegoten metaal, een houder voor het schip, stickers om je schip te versieren, een speldje, een ruimte-pen, een notitieboekje voor reizigers en een achtergrond voor je schip.

Le bashing continu avec No Man's Sky's Special Explorer Edition, collector au rabais envoyé 6 mois plus tard...https://t.co/l3nuKXvOtE pic.twitter.com/e4UHLjYgtc — HeadAche (@SaintlaurentDSL) 10 januari 2017

Net als de game is dit ook mooier voorgesteld dan wat je er uiteindelijk voor krijgt. De reden dat dit prachtpakket was uitgesteld was dus het ruimteschip. Deze is inderdaad met de hand geschilderd en niet door getalenteerde mensen. Er zijn vlekken, vingerafdrukken en meer onnauwkeurigheden te zien. Veel gamers klagen dat het schip beschadigd bij hen is gearriveerd. Het kartonnen notitieboekje is eigenlijk gewoon een dummy, want het heeft geen regels. Je mag het dus zelf vullen met je eigen avonturen. De houder is niet geverfd, de achtergrond is een deel van de doos met prachtige dino’s. De ruimte-pen schrijft inderdaad ook ondersteboven, de stickers plakken en het speldje prikt, dus niet alles is teleurstellend. Alles bij elkaar is de totaalprijs van $150,- wel een beetje hoog voor hetgeen je daadwerkelijk ontvangt. De uitgever van de Special Explorer Edition iam8bit heeft via Twitter reeds vervanging aangeboden aan boze klanten.

@BigBools We take your claims seriously & want to investigate this further. Please email [email protected] w/ photos and for a replacement. — iam8bit (@iam8bit) 14 januari 2017

Natuurlijk zijn er ook mensen die tevreden zijn met hun Special Explorer Edition, net zoals er gamers tevreden waren met No Man’s Sky. Onze review van No Man’s Sky kun je hier nog even nalezen.