Verlaar Jr wint Qatar Amateur

Pierre Verlaar Jr heeft zaterdag het Qatar Amateur op zijn naam geschreven. De golfer won met drie slagen verschil van runner-up Saleh Ali Musbah Al Kaab uit Qatar.

De achttienjarige golfer verdiende dankzij zijn zege niet alleen een mooie beker, door de zege mag hij zich eind januari melden aan de start van de Qatar Masters op de Europese Tour. Naast Verlaar Jr doet Joost Luiten ook mee aan dit toernooi, dat in 2000 werd gewonnen door Rolf Muntz.

"Ik speel heel constant de laatste tijd en ging hier naar toe om te winnen. Ik kon vandaag echt heel laag gaan, alleen lukte dat niet door een paar foutjes. Ik maak deze week drie keer twee onder par en gelukkig was dat genoeg," aldus Verlaar Jr.

"Ik ben echt superblij dat ik straks mijn allereerste wedstrijd op de Europese Tour mag spelen."

I did iT my biggest win in golf and I'm gonna play the Qatar masters in a few weeks! pic.twitter.com/c8x6QXTlCM