Darter Klaasen ziet ruimte voor verbetering op WK

Darter Jelle Klaasen plaatste zich woensdag overtuigend voor de laatste zestien op het WK van de PDC in Londen. De Nederlander rekende met 4-0 af tegen een matig spelende Brendan Dolan, maar over zijn eigen spel was hij niet geheel tevreden.

"Het was niet super, maar het is lastig om in een goed ritme te komen tegen iemand als Dolan", vertelde Klaasen na afloop, waarmee hij doelt op het trage spel van de Noord-Ier. "Ik wilde snel winnen en dat is gelukkig gelukt."

Klaasen staat in de achtste finales tegenover de Engelsman Dave Chisnall, de mondiale nummer zeven. "Tegen hem kan ik wel mijn eigen spel spelen", verwacht de Nederlander, die zelf tiende staat op de ranglijst. Het duel staat donderdagmiddag als tweede partij van de middagsessie gepland.