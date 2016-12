Renault stelt betrouwbaarheid boven prestaties Peterselieman 27-12-2016 16:59 print

Renault bouwt voor het Formule 1-seizoen 2017 een compleet nieuwe motor en lijkt zich al in te gaan dekken mochten de prestaties in de eerste races tegen gaan vallen. Volgens Renault-directeur Cyril Abiteboul stelt het Franse merk betrouwbaarheid aan het begin van het seizoen boven prestaties, waardoor Max Verstappen in de eerste races niet mee lijkt te gaan doen om de zeges.

Eerder dit jaar liet Renault al weten te werken aan een compleet vernieuwde krachtbron omdat de huidige tegen de grenzen van de prestaties aan begon te lopen. Omdat het concept voor het merk nieuw is pleit Abiteboul tegenover Motorsport voor voorzichtigheid. "Ik wil conservatief inzetten wat betreft de verwachtingen voor de prestaties van de nieuwe motor aan het begin van het seizoen. Het wordt een motor die veel mogelijkheden tot doorontwikkelen biedt. We hebben qua concepten veel ideeën in de pijplijn zitten en de meeste zijn, voor zover ik weet, nog niet op het circuit te zien geweest."

"Ik ga natuurlijk niets prijsgeven, maar wij zijn super enthousiast over de hoeveelheid innovatie dat dit nieuwe platform biedt. De keuzes die wij maken zijn niet gericht op de start van het seizoen, maar op de langere termijn."

Volgens Abiteboul pakt de agressieve aanpak met de introductie van de nieuwe motor bij het plan om het fabrieksteam verder omhoog te krijgen op de grid. Dit zal in eerste instantie mogelijk niet te zien zijn, maar naar mate de motor zich verder ontwikkelt kruipt Renault verder naar voren, omdat ook het chassis zich verbetert.

De klantenteams Red Bull Racing en Toro Rosso profiteren hiervan, waarbij Red Bull mikt op de eerste plaats die Mercedes nu nog in handen heeft. Abiteboul stelt dat de Renault-motor de nu nog superieure Mercedes voorbij kan streven. "Wij willen de beste motor op de grid hebben. Niet binnen de 1 procent, maar de beste zijn. Wij hebben ideeën van technologische concepten waarmee wij Mercedes in de toekomst voorbij kunnen gaan."