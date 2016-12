Froome gaat voor vergelijkbare voorbereiding op Tour heywoodu 27-12-2016 13:08 print

Wielrenner Chris Froome zal zich in 2017 op ongeveer dezelfde manier voorbereiden op de Tour de France als hij dit jaar heeft gedaan. De Britse renner van Sky opent seizoen eind januari in Australië. Hij rijdt dan de Cadel Evans Great Ocean Road Race en de vijfdaagse Herald Sun Tour.

Na het tripje Down Under reist Froome terug naar Europa, om in maart aan de start van de Ronde van Catalonië te verschijnen - een etappekoers waarin hij dit jaar achtste werd. De Tirreno-Adriatico en Parijs-Nice laat hij zoals gebruikelijk links liggen, waarna de vorm opgebouwd moet worden in de Ronde van Romandië en het Critérium du Dauphiné. In Romandië werd Froome dit jaar 38e, de Dauphiné won hij net als in 2013 en 2015. Opvallend is dat Froome na al zijn drie zeges in de Dauphiné ook de Tour de France won.