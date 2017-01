Le Dakar 2017 - FOK!sport rallygids

Het is weer een nieuw jaar. De vuurwerkrestanten worden opgeruimd, de champagne verdwijnt weer in de opslag en langzaam maar zeker begint het gewone leven weer. Behalve uiteraard voor de vele rallyfans, want op maandag 2 januari begint de zwaarste rally ter wereld: de Dakar Rally. De rally gaat van start in Asunción in Paraguay en zal na een tocht door Bolivia en Argentinië net als vorig jaar finishen in Buenos Aires. FOK!sport heeft alle informatie bij elkaar gezet, zodat je een mooie gids hebt met alle Nederlanders, alle stages en een actueel overzicht van de huidige stand. Tijdens, voor, en na elke etappe kun je meepraten in dit forumtopic en eventuele suggesties of aanvullingen voor onze toernooigids kun je uiteraard hieronder kwijt.

Le Dakar bestaat dit jaar uit twaalf etappes die samen goed zijn voor bijna 9000 kilometer. Paraguay mag zich het 29e land noemen die de rally bezoekt en de vijfde van het Amerikaanse continent. Het zal een bijzonder zware rally worden: zeven special stages zijn 400 kilometer of langer, één is zelfs ruim 500 kilometer lang. Zes dagen zullen gespendeerd worden op een hoogte van meer dan drie kilometer.

De eerste etappe is uiteraard de proloog. De tijdsverschillen zullen niet al te groot zijn, maar het resultaat van deze etappe kan wel grote gevolgen hebben voor de volgende etappes. Lang zullen de deelnemers niet kunnen genieten van Paraguay, want het volgende bivak is in het Argentijnse Resistencia. De bergen zijn al zichtbaar in de verte, maar om daar te komen moet wel eerst de grote stoffige kalkrijke Chaco overwonnen worden. Wat volgt zijn vier loodzware etappes door de Boliviaanse hoogvlakten. Hier zal het uiterste van mens en machine gevraagd worden. De rustdag na de zesde etappe zal dan ook zeer verwelkomd worden.

Na de rustdag wordt het terrein wat minder ruig vergeleken met de laatste etappes, maar wel een stuk zanderiger. Rond Uyuni worden de deelnemers getrakteerd op een marathonstage van twee etappes door de zandvlaktes en een heel uitdagende korte special stage voor de navigators, die een beslissende factor kunnen zijn. Ook na de marathonetappes blijft het terrein uitdagend en vergachtig, maar na de meest uitdagende zandwoestijn van de rally is het afgelopen en resteren nog twee relatief vlakke etappes richting de finishplaats.



De route van de editie van dit jaar (Afbeelding: dakar.com)

Bij de trucks zal Gerard de Rooy wederom dik favoriet zijn. De rijder van het gelijknamige Team de Rooy wist vorig jaar de Russen af te troeven en pakte de eindzege. Bij de auto's heeft Erik van Loon vorig jaar laten zien dat ook hij in staat is om met de top mee te doen.

Net als elk jaar is Nederland weer sterk vertegenwoordigd bij de trucks. Naast het succesvolle Team De Rooy met Gerard de Rooy en Ton van Genugten, neemt ook het EVM Rally Team met Hans Stacey en Peter Versluis deel aan de rally. Namens Mammoet Rallysport doet Martin van den Brink gelukkig weer mee, nadat er het afgelopen jaar twee trucks zijn afgebrand. Andere namen om rekening mee te houden zijn Vick Versteijnen en Maurik van den Heuvel, die beiden mee doen met een Scania Torpedo.

Bij de auto's doen er vijf Nederlandse deelnemers mee. Bernhard ten Brinke - elk jaar wel goed voor een topklassering - doet dit jaar helaas niet mee, waardoor het Nederlands succes vooral af hangt van Erik van Loon en navigator Wouter Rosegaar. Uiteraard doen ook de gebroeders Coronel weer mee met hun buggy, net als Ebert Dollevoet. Maik Willems is er ook weer bij in de oranje Toyota Hilux van Bastion Hotels Dakar team.

Bij de motoren ontbreken Hans Vogels en Frans Verhoeven dit jaar, twee grote namen in de Dakar. Zij worden dit jaar vervangen door Arjan Bos, die met een Husqvarna zijn debuut maakt in de Dakar. Robert van Pelt, Jurgen van Goorbergh en Jasper Riezebos doen wederom mee als kistrijder, wat betekent dat ze geen assistentie van buitenaf hebben. Ook doen er wederom twee quadrijders mee: Kees Koolen en Bas Nijen Twilhaar vormen een team dat als enige doel heeft om de finish dit jaar wel te zien.



Gerard de Rooy mag zijn titel verdedigen (Foto: FOK!sport/Nattekat)