De toekomstige oppositie in de Tweede Kamer krijgt donderdag de kans de nieuwe coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie op de pijnbank te leggen. In een debat, dat om 10.15 uur begint, buigt de Kamer zich over het regeerakkoord van het aanstaande kabinet-Rutte III.

De plannen onder het motto Vertrouwen in de toekomst oogstten al meteen na verschijnen forse kritiek. Geert Wilders van de PVV, de grootste oppositiepartij, sprak over een "verschrikkelijk gedrocht" en "pure volksverlakkerij" met de ene lastenverzwaring na de andere.

GroenLinks-leider Jesse Klaver vreest beleid "waar rechts Nederland zijn vingers bij zal aflikken". Volgens hem zal de kloof tussen arm en rijk groter worden: bedrijven en vermogens worden minder belast, tegelijkertijd worden boodschappen duurder en wordt het eigen risico niet verlaagd.

Op het einde van het debat zal de meerderheid van de Kamer VVD-leider Mark Rutte vragen het nieuwe kabinet te gaan vormen. Hij is dan officieel formateur. Over twee weken moet Rutte III er dan echt zijn, is de verwachting.



Oppositie legt nieuwe coalitie op de pijnbank (Foto: ANP)