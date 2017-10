Oppermachtige Leclerc Formule 2-kampioen

Charles Leclerc is de nieuwe kampioen in de Formule 2. De Monegask was vooral in de eerste helft van het seizoen oppermachtig en zaterdag tijdens de hoofdrace in Jerez was hij wederom de beste.

Voor Leclerc was de opdracht met na zaterdag nog drie races te gaan: win de hoofdrace in Jerez en je bent verzekerd van de titel. Bij de start liet hij er geen gras over groeien en vanaf poleposition nam hij de leiding in handen. Hij domineerde de race voor zijn pitstop, lag na de pitstops weer aan de leiding en er leek geen vuiltje aan de lucht.

Toch dreigde het fout te gaan voor Leclerc. Santino Ferrucci en Nobuharu Matsushita lagen met elkaar in de clinch, waarbij Ferrucci de muur raakte en voor een safety car zorgde. Het hele veld reed zo weer bij elkaar en dus lag Leclerc vlak voor titelconcurrent Oliver Rowland. In een chaotische slotronde, waarin achterblijvers voor de nodige paniek zorgden, hield Leclerc Rowland nipt achter zich, terwijl Antonio Fuoco zich met het mes tussen zijn tanden naar plek drie vocht. Nyck de Vries vertrok als achtste, maar eindigde na een matige race als dertiende.