Dolgopolov en Goffin naar finale in Shenzhen

Tennissers Alexandr Dolgopolov en David Goffin staan in de finale van het ATP-toernooi van Shenzhen. Dolgopolov was in de halve finales in twee sets te sterk voor de Bosniër Damir Dzumhur en zegevierde met 6-3, 6-4.

De Oekraïner staat zondag in de eindstrijd tegenover de als tweede geplaatste Belg David Goffin. Die had het verrassend moeilijk met de Zwitser Henri Laaksonen, die tevergeefs vocht om voor het eerst in een ATP-finale te mogen staan: 7-6 (7), 5-7, 6-3.