Greipel pakt de winst in Omloop van de Westhoek 30-09-2017

André Greipel heeft de Omloop van de Westhoek op zijn naan geschreven. De Duitse sprinter van Lotto Soudal was na 177 kilometer in Poperinge de snelste in de massasprint. De Belg Bert Van Lerberghe kwam als tweede over de streep voor zijn landgenoot Tom Devriendt.

In de finale waren er meerdere pogingen tot aanvallen, maar niemand zou ver weg geraken. Victor Campenaerts (LottoNL-Jumbo) en Anthony Turgis (Cofidis) zouden nog wel twintig seconden pakken op het peloton, maar op iets minder dan tien kilometer van de streep terug werden ze teruggepakt, waar vooral Quick-Step Floors het tempo bepaalde.

In de sprint was Greipel vervolgens de snelste voor de Belgen Van Lerberghe en Devriendt. Voor de Duitser van Lotto Soudal is het zijn eerste zege sinds de tweede etappe van de Ronde van Italië.