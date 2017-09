Honkballers Amsterdam slaan terug tegen Neptunus heywoodu 23-09-2017 22:10 print

In de kampioensgroep van de Hoofdklasse in het honkbal hebben de L&D Amsterdam Pirates zaterdag een zege geboekt op concurrent Curaçao Neptunus. In Rotterdam was Neptunus in het eerste deel van de wedstrijd de betere, maar vervolgens wisten de Pirates geregeld iemand over de thuisplaat te slaan. Het leverde ze een 4-6 zege op, de twaalfde overwinning van de kampioensgroep. Neptunus staat op dertien zeges, maar heeft wel één wedstrijd minder gespeeld.

De andere twee ploegen in de kampioensgroep doen in principe al lang niet meer mee voor een plek in de Holland Series, maar de Vaessen Pioniers en Mr. Cocker HCAW maakten er in Hoofddorp een vermakelijk duel van. De Pioiniers gingen met een 6-0 voorsprong de achtste inning in, maar HCAW maakte daarin plots zes punten. De spetterende negende inning leverde dan toch nog een thuiszege op voor de Pioniers, maar veel scheelde het niet: 10-9.