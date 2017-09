Moordenaar Miss Honduras krijgt 45 jaar cel Redactie 21-09-2017 11:16 print

Drie jaar na de geruchtmakende moord op de Miss Honduras en haar zus, is de dader veroordeeld tot 45 jaar gevangenisstraf. Het hooggerechtshof in het Centraal-Amerikaanse land oordeelde dat de man schuldig is aan het doden van de twee jonge vrouwen.

Plutarco Ruíz schoot de vrouwen in november 2014 dood op zijn verjaardagsfeest. Dat gebeurde nadat hij ruzie had gekregen met zijn vriendin, de oudere zus van schoonheidskoningin María José Alvarado Muñoz. Ruíz ging naar verluidt door het lint omdat zijn partner met een andere man zou hebben gedanst.

Miss Honduras World’s killer sentenced to 45 years | https://t.co/BpOKW40Pm5 pic.twitter.com/XQA3Nh6x7w — The_New_Age (@The_New_Age) 21 september 2017



Moordenaar Miss Honduras krijgt 45 jaar cel (Foto: ANP)