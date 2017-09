'Te lange formatie? Dan weer naar stembus'

Er zou een regel moeten zijn die voorschrijft dat er nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven als er na drie maanden onderhandelen nog geen regering is. Dat vindt 46 procent van de Nederlanders die die stelling voorgelegd kregen door Maurice de Hond. Vooral de achterban van de PVV, 50PLUS, Forum voor Democratie en de SP zouden in zo'n geval een nieuwe stembusgang willen.

Wat die herverkiezingen dan zouden moeten opleveren is een raadsel. Van de vier enthousiaste partijen staat er slechts eentje op winst in de meest recente peiling van De Hond (FvD +6). De beoogde coalitie VVD-CDA-D66-CU is zijn kleine meerderheid kwijt (71 zetels over) en een driepartijenregering is nog steeds niet mogelijk. Voor de enige mogelijke vierpartijencoalities komt men weer uit op het mislukte VVD-CDA-D66-GroenLinks of op combinaties tussen PVV en D66, GroenLinks of de PvdA.

Diezelfde groep kiezers vindt dat er meer openheid zou moeten zijn over de voortgang van de formatie. Ook is een grote meerderheid van hen het eens met de stelling dat het Nederlandse systeem om regeringen te vormen achterhaald is. Van alle kiezers vindt een meerderheid (60 procent) dat de gang van zaken rond de formatie laat zien dat de kiezer in Nederland weinig te zeggen heeft.

Nieuw Record

Het is vrijwel zeker dat de huidige kabinetsformatie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie de langste ooit wordt. Het huidige record van 208 dagen stamt uit 1977 en staat op naam van het kabinet-Van Agt. Als er op 9 oktober nog geen nieuwe regering is, wordt dat record verbroken. Ingewijden verwachten dat de nieuwe regering pas na het herfstreces aantreedt.

Een nipte meerderheid hoopt wel dat het kabinet er komt. Van de vier deelnemende partijen is het enthousiasme bij de VVD het grootst (95%), terwijl D66'ers iets minder staan te springen (65%). Een groot deel van de ondervraagden in de peiling van De Hond (44 procent) denkt dat een nieuwe regering de rit niet zal uitzitten. 17 procent verwacht zelfs dat het derde kabinet-Rutte volgend jaar al de pijp aan Maarten zal geven, terwijl 31 procent denkt dat het kabinet de volledige regeerperiode wel zal volmaken.



'Te lange formatie? Dan weer naar stembus' (Foto: ANP)