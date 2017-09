Viesdunne Froome uit de kleren, kritiek mag niet heywoodu 16-09-2017 19:17 print

Wielrenner Chris Froome is voor een fotograaf uit de kleren gegaan. De Britse krant The Times kwam met een - ietwat gephotoshopte - foto waarop de winnaar van de Tour de France en Vuelta a España van dit jaar naakt op een fiets rijdt, waardoor een ieder kan 'genieten' van het nogal dunne lichaam van de Brit.

"De proporties van mijn lichaam zijn eigenlijk een beetje absurd, als ik in de spiegel kijk voel ik me een beetje belachelijk, dat geef ik wel toe", aldus Froome. "Twee jaar geleden bleek uit een test dat ik 9,8 procent lichaamsvet had, ik had gedacht dat het lager was. Ik weet zeker dat dat kan, maar dan zal het riskant worden....wat gebeurt er bijvoorbeeld met je immuunsysteem?"

Kritiek uiten op Froome's lichaam is overigens niet toegestaan. Dat deed bijvoorbeeld Eurosport-commentator José Been heel voorzichtig op Twitter. "Ik wist dat Sky artsen had, maar dit kan toch voor niemand gezond zijn", luidde de niet bijzonder heftige kritiek. Froome staat er niet om bekend dergelijke boontjes zelf te doppen, dat doet mevrouw Froome wel voor hem: "Lees het artikel, Chris heeft 10% lichaamsgewicht. Perfect gezond voor een man en veel gezonder dan jouw 40%", zo vuurde Michelle de nodige virtuele kogels af op Been. Die werd vervolgens uiteraard geblokkeerd, want iets slechts zeggen over Froome mag niet.

Froome twitter 📷 vs Newspaper website 📷. pic.twitter.com/FqWB4RV2sA

— José Been (@TourDeJose) September 16, 2017