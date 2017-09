Arsenal - Köln uitgesteld door Duitse invasie Londen heywoodu 14-09-2017 21:16 print

De Europa League-wedstrijd tussen Arsenal en FC Köln gaat donderdagavond een uur later van start dan gepland. De reden daarvoor is de massale drukte rondom het Emirates Stadium in Londen, waar vele duizenden Duitsers zich verzameld hebben.

Köln is na 25 jaar terug in het Europese voetbal en dat laten ze niet ongemerkt voorbij gaan. Wat ze een jaartje of 75 geleden niet lukte kregen ze nu wel voor elkaar: bijna twintigduizend Duitsers hebben de Londense straten bezet.

Klein detail is dat nog geen drieduizend fans van Köln daadwerkelijk een kaartje voor de wedstrijd hebben. Arsenal wil dan ook voorkomen dat Duitsers zonder kaartje het stadion binnen weten te komen en heeft de boel met een uur uitgesteld.

Overigens werden op diverse plekken ook al wat klappen en trappen uitgedeeld, zoals dat bij een gezellig avondje sport kijken natuurlijk niet kan ontbreken.

Duitsers in Londen (Bron: YouTube)